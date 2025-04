Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli si prepara all’esordio in CdM in Bulgaria

Leggi su Sportface.it

a Fabriano. L’azzurra olimpionica si sta allenando in vista della partenza di domani verso), dove è in programma la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi. Il Presidente Andrea Facci ha fatto visita al centro dizione ed è stato accolto da Maila Morosin, direttrice sportiva della società marchigiana, e da tutto lo staff tecnico. All’Armeec Arena di, insieme aci sarà anche Viola Sella, allenata a Milano da Daniela Vergani. Non vedremo invece l’Insieme azzurro. Ieri, dopo la simulazione di gara delle 17.00, le tecniche dell’Accademia hanno deciso di rimandare l’esordio delle Farfalle. Le due composizioni, inedite per attrezzi, musiche e coreografie hanno bisogno ancora di lavoro prima di essere presentate ufficialmente alle giurie internazionali.