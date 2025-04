Oasport.it - Ginnastica ritmica, rinviato il debutto delle Farfalle. Sofia Raffaeli convocata per la Coppa del Mondo

Lenon faranno il propriostagionale nel weekend del 4-6 aprile, quando a Sòfia (Bulgaria) andrà in scena la prima tappa delladel. Dopo il sollevamento di Emanuela Maccarani dal ruolo di DT della Nazionale, ieri pomeriggio si è svolta una simulazione di gara presso l’Accademia di Desio e le tecniche preposte hanno deciso di rimandare l’esordio del gruppo guidato dalla nuova capitana Martina Centofanti.Secondo quanto riporta la Feder, “le due composizioni, inedite per attrezzi, musiche e coreografie hanno bisogno ancora di lavoro prima di essere presentate ufficialmente alle giurie internazionali“. Resta da definire quando rivedremo all’opera le azzurre, in avvicinamento agli Europei previsti a Tallin (Estonia) dal 4 all’8 giugno. Il momento non è di certo dei più semplici per il gruppo, bronzo ai Giochi della scorsa estate, che è in attesa di scoprire quale sarà la nuova allenatrice.