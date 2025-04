Spazionapoli.it - Gilmour svela il segreto del Napoli: ecco i tre italiani che martellano in allenamento

Leggi su Spazionapoli.it

In un’intervista rilasciata al New York Times, Billyha rivelato un retroscena degli allenamenti delSe questonon molla di un centimetro, il merito è senza dubbio di Antonio Conte, un condottiero che sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Ma non è solo il tecnico a tenere alta la bandiera azzurra: ci sono tre senior, tutti, che con il loro carisma e la loro esperienza fanno in modo che l’attenzione resti sempre al massimo. Veri pilastri di una squadra che sta sorprendendo tutti.A confermarlo è Billy, il giovane talento scozzese, che in un’intervista al New York Times hato ildi questo gruppoAntonio Conte: Il Leader che Guida ilcon Mano FermaAntonio Conte non è solo un allenatore, è una forza della natura. Basta guardarlo in panchina, con quegli occhi che sembrano voler entrare in campo a ogni azione, per capire perché ilnon molla mai.