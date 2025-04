Spazionapoli.it - Gilmour innamorato di Napoli: retroscena pazzesco sulle uscite con McTominay

Billyha raccontato unsue: chesu quelle con!Fra i tanti acquisti estivi del, Billynon sta sfigurando, nonostante un ruolo spesso non da titolare in stagione. Dopo una lunga fase del campionato in cui si erano un po’ perse le sue tracce, lo scozzese sta dando un enorme aiuto nelle ultime giornate, quando gli infortuni hanno convinto Conte a schierarlo anche insieme a Lobotka e non solo come sua alternativa.Ha raccontato diversiinediti dietro alla sua esperienza alnel corso della sua intervista al New York Times, in cui ha anche esaltato l’allenatore Conte e speso belle parole per i suoi compagni di squadra.: “Uscire conè una follia!”Molto interessante anche il racconto sul come riuscire a visitare la città passando inosservato, cosa non semplice in una città così affollata e così innamorata dei suoi beniamini calcistici:“Il Murales di Diego? Fu più facile vederlo passando inosservato in inverno.