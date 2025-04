Thesocialpost.it - Giada Zanola gettata dal cavalcavia, la Procura: “Femminicidio premeditato dal compagno”. Chiuse le indagini

Lesulla morte di, la 34enne trovata senza vita sull’autostrada A4 a Vigonza, in provincia di Padova, hanno portato a una svolta. Secondo ladella Repubblica di Padova, la donna non si sarebbe tolta la vita, ma sarebbe stata stordita con barbiturici e poi spinta giù dal.L’ex, Andrea Favero, 38 anni, è accusato di omicidioaggravato e si trova in carcere in attesa di giudizio.Le accuse dellae il moventeSecondo gli inquirenti, Favero avrebbe pianificato il delitto con largo anticipo e avrebbe agito con lucidità per inscenare un suicidio. Un elemento aggravante nell’accusa è la relazione affettiva e la convivenza tra i due:e Andrea avrebbero dovuto sposarsi a settembre, ma lei aveva deciso di annullare il matrimonio.