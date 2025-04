Lanazione.it - Ghiacciaio in pericolo: il dramma dello scioglimento e il cambiamento climatico

Oggi abbiamo un ospite davvero speciale: un! Ciao, come ti senti? "A dire la verità, non molto bene. Mi sto sciogliendo un po’ di più ogni giorno, e questo mi rattrista profondamente. Combatto contro il Sole, ma devo confessarti una cosa: sto perdendo la battaglia". Puoi raccontarci qualcosa sulla tua formazione? "Sono nato migliaia di anni fa. Sono il risultato di innumerevoli nevicate che, compattandosi, si sono trasformate in ghiaccio solido. Ogni mio strato racconta il clima, i cambiamenti e persino le vicende delle antiche civiltà. Ma l’uso sconsiderato dell’energia da parte vostra, le emissioni di CO2 e l’inquinamento stanno facendo scomparire ghiacciai come me". Come ti senti quando si sciolgono parti di te? "Triste. Dentro di me sono custodite informazioni uniche: fossili, bolle d’aria antichissime e tracce di vita passata.