Napolipiu.com - Ghezzi su Castro: «Arrivò a Bologna fuori condizione. Napoli? Non so, ma per noi argentini è una seconda squadra»

Leggi su Napolipiu.com

su: «? Non so, ma per noiè una»">Intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Gustavo, intermediario dell’attaccante delSantiago, ha fatto chiarezza sul recente passato del giovane argentino e ha commentato i rumors di mercato che lo vorrebbero nel mirino di alcuni top club, tra cui il.«Perchécon Thiago Motta non giocava mai? Nel mercato di gennaioal, ma arrivava da un torneo sudamericano e in questo torneo i calciatori non si allenano molto. O meglio, si allenano molto con la palla, poco col fisico. Quindi, è arrivato a gennaio non al top e per questo non ha giocato. E poi, ilstava andando forte».Sulla possibilità di un interesse del:«Non so se ilsia stato o sia interessato al ragazzo.