Europa.today.it - GF, folla di fan per Lorenzo dopo la finale (ma con un'assenza pesante). Cos'è successo

Leggi su Europa.today.it

Si è conclusa ieri, lunedì 31 marzo, la 18esima edizione del Grande Fratello. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa. La gieffina (ritirata e poi ripescata grazie al televoto) ha superato in finalissima Helena Prestes, la modella brasiliana che era stata data per favorita. .