Formiche.net - Geopolitica e sicurezza, il dossier migranti secondo Ecr

Leggi su Formiche.net

C’è un punto nevralgico nelle politiche europee sull’immigrazione clandestina e lo spiega bene un termine come cooperazione, senza il quale non si sarebbe mai giunti all’attuale regolamento della commissione europea che ricalca moltissimo delle politiche applicate in due anni e mezzo dal governo guidato da GiorgiaMeloni.La premessa è utile per capire come raccontare l’approccio della massima istituzione continentale alla questione dei movimenti secondari, dei Paesi di prima accoglienza, delle partenze e del business degli scafisti. Edmondo Cirielli e Carlo Fidanza, rispettivamente viceministro agli esteri e capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo lo hanno ribadito in occasione del convegno “Fermare la tratta: cooperazione trans-frontaliera e controllo delle frontiere esterne”, organizzato dal gruppo Ecr a Strasburgo.