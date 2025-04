Bergamonews.it - Gelatieri Bergamaschi, Sara Bosatelli di Mandorlacchio è la nuova presidente: in carica fino al 2027

Bergamo. L’assemblea deiConfcommercio Bergamo si è riunita nella mattinata di martedì 1 aprile nella sede cittadina dell’associazione per rinnovare il suo consiglio direttivo e confrontarsi sulle principali tematiche d’interesse per la categoria dalla formazione ai rincari energetici, ai costi delle materie prime alle iniziative da mettere in campo., 37 anni, è ladeiConfcommercio Bergamo. Dal 2007 lavora nel mondo della gelateria, nel 2020,alla vigilia del primo lockdown, ha rilevato una gelateria storica in Viale Giulio Cesare a Bergamo, che ha chiamato, in omaggio al gusto nato per sbaglio dall’accidentale mix di pistacchio finito in una base alla mandorla in fase di produzione.“Comecercherò di fare gruppo e coinvolgere maggiormente i soci, con incontri ed eventi, dando valore e ascolto al contributo di ognuno, con grande apertura verso ogni idea o progetto nuovo.