Gdf Palermo, scoperto traffico illecito di rifiuti

(ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione aun’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti due imprenditori operanti nel settoredell’edilizia ritenuti responsabili didi, prevedendo per il primo la misura degli arrestidomiciliari e per il secondo il divieto di dimora. Inoltre, per entrambi, è stata disposta l’interdizione per un annodell’attività di impresa. mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo