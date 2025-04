Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Meret para, il Napoli sogna. Ma il suo futuro resta un rebus”

Leggi su Napolipiu.com

: “, il. Ma il suoun”">– Ilin scia dell’Inter anche grazie ad Alex. Il rigoreto a Gimenez al 69’ della sfida contro il Milan ha regalato agli azzurri tre punti d’oro e ha rilanciato, ancora una volta, l’affidabilità del portiere friulano nei momenti decisivi. Un gesto tecnico e mentale che ha riportato al centro della scena un giocatore spesso dimenticato o sottovalutato, nonostante abbia alle spalle uno scudetto, una Coppa Italia e 205 presenze con la maglia azzurra.Come scrive Antonio Giordano su laha fronteggiato 34 rigori in carriera,ndone 10. Eppure, nella narrazione pubblica – spesso ingenerosa – il suo nome non è stato celebrato quanto meriterebbe. «Chi se ne frega se non gli si riconoscono i meriti» scrive Giordano, sottolineando la freddezza con cuiha affrontato il penalty, prendosi meticolosamente su ogni possibile tiratore, anche quando in teoria avrebbe dovuto trovarsi davanti un altro avversario (Pulisic, non Gimenez).