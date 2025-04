Juventusnews24.com - Gatti ai box per un mese, Tudor corre ai ripari: già scelta la nuova difesa tipo, occhio a queste due varianti. Tutte le idee

di Redazione JuventusNews24ai box per unai: giàladueledell'allenatore croatoNella giornata di ieri la Juve ha comunicato l'infortunio di Federico, che ne avrà per circa untto. Motivo per cui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport,è immediatamente corso aicercando nuove soluzioni già a partire dal match con la Roma.L'idea d'ora in avanti per le prossime partite è quella di schierare il trio composto da Kalulu a destra, Renato Veiga in mezzo e Kelly a sinistra.a due possibili: Savona o Locatelli, che non sono centrali di ruolo ma possono adattarsi a farlo.