Thesocialpost.it - Garbagnate Milanese, ritrovato lo studente di 17 anni scomparso 20 giorni fa

Leggi su Thesocialpost.it

È statoquesta mattina, martedì 1 aprile, N.Y.B., lodi 17diche eral’11 marzo scorso. Il giovane, al momento, è ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti. Secondo quanto riferito, la chiamata al 112 è giunta nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, da via Cascina Bianca, nella zona Barona, quando il ragazzo ha chiesto aiuto per un malore. Nelle prossime ore, sarà ascoltato dai carabinieri e dalla Procura dei minorenni per chiarire cosa sia accaduto durante i 20di scomparsa e dove sia stato.L’ultima volta che era stato visto risale all’11 marzo, nelle vicinanze dell’istituto “Bertrand Russell” di, dove frequentava il quarto anno di liceo scientifico. Quella mattina, il nonno lo aveva accompagnato a scuola, come di consueto, intorno alle 8.