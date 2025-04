Lanazione.it - Gamics Carrara 2023: successo con oltre 23mila visitatori tra fumetti e cultura pop

Sono statinelle due giornate di divertimento del “” aFiere. Un programma ricco di spettacoli, incontri esclusivi e attività per tutti i gusti ha confermato l’evento come punto di riferimento per il mondo del fumetto e lapop. Ddai celebri interpreti di sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, agli show adrenalinici di wrestling, passando per le esibizioni cosplay, i talk su, videogiochi e cinema, e una K-pop area tutta da scoprire. In, gli ospiti d’eccezione come Maccio Capatonda, Flavio Aquilone, Alessio Puccio e tanti altri, hanno regalato momenti unici ai. Un evento che ha coinvoltp appassionati e famiglie, unendo passione,pop e divertimento senza pari. Si chiude dunque con una grande conferma la quarta edizione di, l’evento organizzato da Blue Raincoat Srl, che registra una crescita costante.