Sport.quotidiano.net - Gallo, la festa si avvicina

E’ rimasto strozzato in gola l’urlo di gioia per i tifosi del. A Ceretolo i granata sono stati raggiunti nei minuti di recupero; una disdetta: tutto rinviato a domenica prossima, in casa contro il Real Casalecchio, per l’atteso brindisi. L’allenatore granata non cerca alibi e guarda avanti: "Siamo stati poco attenti – commenta Sergio Zambrini – La Ceretolese nel finale ha inserito tutti i giocatori offensivi che aveva e uno di questi, Muratori, ha trovato l’angolino in una delle tante mischie. E’ un vero peccato, la partita era in controllo ed eravamo vicino allo storico traguardo". I giocatori erano distratti dalla promozione anticipata? "Stavamo assaporando. Nell’ultimo periodo ci è già successo di perdere punti nel finale, vedi il 4-3 con l’Anzolavino. Questo ci deve servire di lezione per restare concentrati fino ai minuti di recupero: la Ceretolese aveva bisogno di punti per i playoff e altrettanto bisognosa di punti sarà il Real Casalecchio.