Gallerie degli Uffizi, aperture straordinarie per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio

FIRENZE –, in arrivo lespeciali di primavera. Queste le date stabilite per le possibilità di visite extra ad uno dei musei più famosi al mondo. Domenica 20): riguarderà tutti i musei delle, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), con tariffe e orari ordinari (8,15-18,30). Lunedì 21) saranno aperti Galleria delle Statue e delle Pitture (eccetto il Corridoio Vasariano) e Giardino di Boboli con tariffe e orario ordinari, (8,15-18,30); Venerdì 25tutti gli spazi delle, a ingresso gratuito in orario ordinario (8,15-18,30); Giovedì 1, di nuovo tutto aperto, in questo caso con tariffe e orari ordinari (8,15-18,30). Lo stop delle biglietterie, quindi l’ultimo ingresso, avverrà un’ora prima dell’orario di chiusura.