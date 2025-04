Notizieaudaci.it - Gaia mostra l’acne sui social: ‘La mia pelle chiede una tregua’

Nel mondo frenetico e spesso superficiale deimedia, dove la perfezione sembra essere l’obiettivo principale,ha scelto dire una parte autentica e vulnerabile di sé stessa, sfidando gli stereotipi e abbracciando il concetto di “skin positivity“. Con un post su Instagram, l’artista ha voluto condividere la sua esperienza personale con, un tema che tocca milioni di persone, specialmente tra i giovani adulti. Un messaggio che invita all’autoconsapevolezza, all’accettazione di sé e alla comprensione del corpo come un “universo” che merita ascolto e rispetto. Il corpo come specchio dell’anima“Mi ritrovo a dover fare i conti con unache urla,aiuto e una tregua”. Nonostante ciò ha spiegato che ha preferito non truccarsi e non coprire. “Non è la soluzione e non è da me”.