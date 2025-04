Dilei.it - Gaia mostra l’acne su Instagram in un video senza filtri: “Una pelle che urla”

Leggi su Dilei.it

Molti artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo sono riusciti a lasciare il segno con i loro brani in gara che si sono velocemente trasformati in delle hit di successo. Tra le canzoni più ascoltate del momento anche Chiamo io chiami tu diGozzi. L’ex cantante di Amici ha riscosso, infatti, grande successo dopo l’ultima edizione della kermesse canora però, come spesso accade, i periodi più fruttuosi a livello lavorativo sono collegati anche a momenti di grande stress.La cantante ha rivelato di recente sui suoi canali social ufficiali di soffrire di acne,ndosiin unche inneggia alla body positivity., lo sfogo socialGozzi ha ottenuto un grande successo con la sua Chiamo io chiami tu, in gara al Festival di Sanremo 2025, anche grazie alla coreografia che accompagna le sue esibizioni, curata dal coreografo Carlos Diaz Gandia.