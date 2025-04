Quotidiano.net - Gaia con l’acne sui social: “Non voglio coprirmi”

Leggi su Quotidiano.net

È importante che soprattutto le celebrità si mostrino al naturale e senza filtri anche nei loro periodi non decisamente positivi. Lo sa bene, la cantante di ‘Chiamo io chiami tu’ ed ex allieva (e vincitrice) del talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, che ha scelto di mostrare la sua pelle segnata dalsul suo profilo ufficiale. Un messaggio importante e potente per i fan ma anche rivolto a se stessa e utile per superare la timidezza che da sempre l’accompagna. Il video suSu Instagram l’artista si è mostrata in un video senza trucco, in cui i segni sul viso sono molto evidenti, e ha corredato le immagini con alcune parole: “Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua” ha scritto.