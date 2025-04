Sport.quotidiano.net - Futuro della Virtus, mercoledì le parole di Zanetti

Bologna, 1 aprile 2025 - Ieri l’assemblea dei soci, domani alle 11 la conferenza stampa di Massimo. Sono giorni importanti in casasia in campo che fuori dove si cerca di dare chiarezza a quel che sarà ilbianconero. Ledisono attese per capire quel che sarà il domani delle V Nere. Licenza triennale di Eurolega, magari mercato con magari un possibile ritocco, viste le recenti partenze di Visconti, Tucker e Grazulis, e le novità sul nuovo palasport i temi toccati dal patron bianconero potrebbero e dovrebbero toccare tanti punti, compreso l’ovvio rapporto trae il soci Carlo Gherardi. L’attesa per ledel presidente cresce nei media, ma in generale anche nei tanti tifosi che seguono sempre con grande passione e attenzione le gesta bianconere.