Zon.it - Furto di un ecografo all’ospedale di Nocera: indagato un radiologo

Unin servizio presso l’ospedale “Umberto I” diInferiore è finito sotto indagine con l’accusa die interruzione di pubblico servizio. Al centro del caso, ildi unavvenuto nei giorni scorsi all’interno del reparto di Radiologia della struttura sanitaria dell’Agro.Le indagini, avviate dai carabinieri a seguito della denuncia della dirigente del reparto, si sono rapidamente concentrate sul medico, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che lo ritrarrebbero mentre commette il.Convocato davanti al Giudice per le indagini preliminari, ilha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto, i militari dell’Arma hanno sequestrato il suo telefono cellulare per approfondire gli accertamenti e fare luce sulle motivazioni del gesto.