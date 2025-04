Anteprima24.it - Furto a teatro, ruba un portafoglio con denaro e carta di credito: un uomo ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minutoIl 29 marzo u.s., a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Dhanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Francesco D’Angiolillo, indagato per i reati di “, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Salerno” perché, allo stato delle indagini, lo scorso 26 ottobre, in violazione della prescrizione del divieto di ritorno nel Comune di Salerno, all’interno di unsalernitano, si sarebbe impossessato di uncontenente danaro contante nonché unadiche avrebbe utilizzato per effettuare prelievi indebiti.