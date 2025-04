Lanazione.it - Furti e rapine agli anziani fuori dai centri commerciali: fratelli arrestati

Firenze, 1 aprile 2025 –gli autori deiin serie messi a segno, a danno di persone anziane e fragili, nei parcheggi deidelle province di Firenze e Prato. Si tratta di 2italiani di 22 e 27 annidai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla procura di Firenze, sulla serie disubiti prevalentemente da ultrasessantacinquenni. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Signa e di Sesto Fiorentino, si sono sviluppate da gennaio 2024 a febbraio scorso. Ai duecontestati anche la rapina e altri reati come utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronici, ricettazione e lesioni personali: sono in tutto 47 i capi di accusa mossi dalla procura.