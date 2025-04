Ilgiorno.it - Fuorisalone 2025: guida alle migliori installazioni dell’evento

Milano, 1 aprile– Salone del Mobile esonoporte. Come ogni anno numerosissime sono le iniziative della Milano design week e gli eventi organizzati in seno alla manifestazione che, per una settimana, fa di Milano il centro del mondo legato a design, architettura e arredo. Bene, quindi, che siano a disposizione guide per orientarsi fra le svariate manifestazioni che compongono il cartellone di un appuntamento divenuto ormai tradizione per Milano, quest’anno in programma da lunedì 7 a domenica 13 aprile. È il caso dell’agile vademecum elaborato da ragazzi e ragazze di LightScene Studio, collettivo di designer e architetti specializzati in illuminazione e soluzioni per l’illuminotecnica. Workers set up an installation for the Fuori Salone in the central courtyard of Milan's Universita Statale, in Milan, Italy, 1 April