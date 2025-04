Mondouomo.it - Fuori Expo 2025: La Grande Occasione Del Food Made in Italy In Giappone.

Leggi su Mondouomo.it

Il progettosi prepara a diventare l’opportunità imperdibile per le eccellenze enogastronomiche italiane nel mercatose e del Sud-Est asiatico. In un mondo dove le interconnessioni tra culture diventano sempre più strategiche, l’di Osaka rappresenta molto più di una semplice vetrina internazionale: è la piattaforma ideale per affermare il valore .