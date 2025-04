Laspunta.it - Frosinone, contributi alloggiativi come fare la domanda

Il Comune di, mediante il settore servizi sociali – ufficio casa coordinato dall’assessore Alessia Turriziani, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione deiintegrativi per coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abitino in alloggi condotti in locazione.Le domande possono essere presentate, esclusivamente tramite il portale dedicato, entro il termine del 30 aprile 2025.Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione dellaposseggano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, in corso di validità. Per i cittadini non appartenenti all’UE, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9); mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro o di studio (requisito, questo, che deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare); non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata.