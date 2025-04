Inter-news.it - Freuler diplomatico: «Milan o Inter? Ancora non siamo in finale»

Leggi su Inter-news.it

non si fidadell’Empoli dopo il 3-0 nella semidi andata di Coppa Italia. Non vuole cali di concentrazione nel Bologna e risponde così su– Remo, a differenza di Riccardo Orsolini, si pronuncia piùdopo la vittoria del Bologna sull’Empoli. A Mediaset, il centrocampista svizzero risponde così alla domanda su. Le sue parole: «Nonin, il primo step fatto, domani guardiamo la partita e poi facciamo il prossimo step».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «nonin»)©-News.