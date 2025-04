Lanazione.it - Fratelli d’Italia come il Pd in Abruzzo: "Petizione contro la manovra fiscale"

Leggi su Lanazione.it

Inlo ha fatto un senatore del Partito democratico, qui in Umbria l’iniziativa spetta invece a. Parliamo della raccolta firme per dire no all’aumento delle tasse regionali per coprire il buco della Sanità. Nella regione governata dal centrodestra, infatti, la situazione è simile a quella della nostra regione: c’è da recuperare uno sbilancio di alcune decine di milioni e per questo la Giunta guidata da .. ha deciso di mettere in campo una. Stessa mossa della governatrice umbra, Stefania Proietti, ‘costretta’ a suo dire ad aumentare le aliquote Irpef per coprire i ‘danni’ che il centrosinistra attribuisce alla Giunta-Tesei della scorsa legislatura. Due facce della stessa medaglia, insomma. Cosìcopia il Pd abruzzese e scende in campo con una sottoscrizione: "Annunciamo il lancio di una, anche on line,la proposta di legge avanzata dalla giunta regionale dell’Umbria - afferma il coordinatore regionale di FdI, Emanuele Prisco -, che prevede un inaccettabile aumento della pressionea carico di cittadini, famiglie e imprese.