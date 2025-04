361magazine.com - Franco126, L’Hopper della musica Indie

Leggi su 361magazine.com

Immaginatevi a Chicago, davanti a quadro di Hopper, quello che preferite, “Interior” per esempio, lo scrutate attentamente e mentre siete lì, assortiti dalla visione, vi mettete in cuffia un brano di.A quel punto, non vi sembrerebbe la colonna sonora perfetta?Come se i suoi brani e quei quadri combaciassero all’unisono.Forse una spiegazione c’è e ora ve la spiego, ma prima facciamo un passotro per chi si fosse persoe le sue ultime uscite.Se siete stati dei veri fan dell’italiano, quello a partire dal 2016, quello vero per intenderci, conoscerete.Io sono Fan dell’da quando avevo 15 anni, da quando ho scoperto I Cani, e poi a seguire Calcutta, I Baustelle, Frah Quintale, Canova, Motta, Gazzelle, insomma tutto quel panorama che faceva parte di un immaginario nel qualesi è posizionato benissimo all’interno.