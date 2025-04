Tgcom24.mediaset.it - Francia, Marine Le Pen: "Il sistema ha usato la bomba nucleare" | "Non ci faremo rubare le elezioni, vinceremo"

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La leader del Rassemblement National afferma che il partito ''non si lascerà calpestare, per difendere i francesi che hanno il diritto di votare per chi vogliono"