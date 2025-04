Secoloditalia.it - Francia, l’ora più buia di Marine Le Pen: “La tirannia dei giudici ha sganciato la bomba nucleare, ma non ci piegheremo…”

Hanno premuto il tasto rosso. Con la freddezza di un colpo ben assestato, la giustizia francese ha infatti«la», come l’ha definitaLe Pen, condannandola a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata. Tradotto: niente candidatura per l’Eliseo nel 2027. Ma la leader del Rassemblement National non intende indietreggiare: «Non ci faremo mettere i piedi in testa e difenderemo il diritto dei francesi di votare per chi vogliono», ha tuonato di fronte ai suoi deputati riuniti all’Assemblée Nationale. Il tono è di battaglia, il lessico da mobilitazione generale.Le Pen: “Chi è sovrano? Il popolo o i magistrati?”Per Le Pen, la sentenza sa d’ingiustizia fatta sistema. «Mi si dice: è una decisione giudiziaria. No, è una decisione politica!», ha scandito. Poi l’affondo: «L’elezione presidenziale era l’obiettivo dichiarato dei magistrati.