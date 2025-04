Lettera43.it - Francia, i politici condannati all’ineleggibilità prima di Marine Le Pen

Le Pen è ineleggibile e non potrà candidarsi all’Eliseo nel 2027. La leader del Rassemblement National, che ha parlato in tivù di «violazione dello Stato di diritto», non è lapolitica francese di rilievo a essere stata condannata. Ecco i precedenti più importanti.Alain Juppé (Getty Images).Il caso di Alain Juppé, che non poté correre per l’Eliseo nel 2007Il caso più simile a quello di Le Pen in termini di impatto politico ha riguardato Alain Juppé nel 2004. All’epoca presidente dell’Unione per un Movimento Popolare, sindaco di Bordeaux e – sostenuto da Jacques Chirac – potenziale candidato di destra alle elezioni presidenziali del 2007, vinte poi Nicolas Sarkozy, Juppé fu condannato dal tribunale di Nanterre a 14 mesi con la condizionale e a 10 anni d’ineleggibilità per distrazione di fondi pubblici e abuso d’ufficio, per aver pagato illegittimamente con fondi del Comune di Parigi gli stipendi di una decina di dipendenti del suo partito.