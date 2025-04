Ilgiorno.it - Foto della Meloni bruciate, le tre attiviste indagate per vilipendio: “Così silenziano il dissenso”

Bergamo – Fanno parte del movimento “Non una di meno“ le treperRepubblica e delle istituzioni per aver bruciato volantini con le immaginipresidente del Consiglio, Giorgia, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del generale e europarlamentare Roberto Vannacci durante il corteo organizzato l’8 marzo, in occasioneGiornata internazionaledonna. I volantini erano stati bruciati con un bengala in via Paglia, contraltare dell’intervento che un manifestante stava facendo in quel momento contro le zone rosse di recente introduzione. “Sono statele dichiarazionipresidenteche ha affermato di non aver mai creduto nelle politiche per la parità di genere, quelle del generale Vannacci che si ostina a dichiarare che il patriarcato non esiste e quelle del ministro Piantedosi piene di odio verso le minoranze e che auspicano l’affermarsi di uno Stato di Polizia”, è scritto in un post pubblicato sul profilo Facebook del movimento “Non una di meno”, in cui viene spiegato che, oltre alle immagini dei politici di destra, sui volantini erano anche riportate alcune loro citazioni.