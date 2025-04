Anteprima24.it - FOTO/ Centro Direzionale, apre stazione linea 1 metrò di Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiE’ la ventesimadella1 della metropolitana di. L’ultima in ordine tempo ma forse tra le più importanti per il vasto bacino di utenza che potenzialmente potrà servire. E’ quella deldiche, dal pomeriggio di oggi, dopo il previsto periodo di prove tecniche, è pienamente operativa. A pochi passi dagli uffici del Consiglio regionale della Campania e dal tribunale sarà collegata anche alladella Circumvesuviana. Migliaia di utenti così non dovranno più scendere alla‘Garibaldi’, aperta dieci anni fa, per recarsi a piedi nelche in questo modo sarà raggiungibile da ogni quartiere di. Come detto la Metropolitana da oggi conta venti stazioni. I treni corrono su un tracciato (a scartamento ordinario) lungo 19 chilometri, prevalentemente ‘a foro cieco’.