Ilrestodelcarlino.it - Forzano l'ingresso, si intrufolano nella cripta e rovistano: ignoti all'Abbazia di Rambona

Pollenza (Macerata), 1 aprile 2025 -sono entrati nell’di, a Pollenza, inagibile e chiusa dal terremoto del 2016. Il complesso edilizio è costituito da, villa ed ex aula carolingia. Già altre volte, dopo il sisma, i malviventi si erano intrufolaticasa ma questa volta, ed è la prima, sono arrivati. Hanno forzato l’e poi hanno rovistato nei vari spazi. È stato il parroco, che controlla periodicamente l’area, ad accorgersi dello spiacevole episodio. Si sarebbe verificato negli ultimi giorni. Sebbene non ci sia più nulla di valore all’interno da rubare, resta il fatto che qualcuno si è introdotto in un luogo di culto, un edificio di grande rilevanza storico-artistica, di cui non si conoscono ancora i tempi della ricostruzione. Ieri non era stata ancora sporta denuncia dai carabinieri; in passato erano già state fatte segnalazioni.