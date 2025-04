Formazione confermata quando Saka ritorna alla squadra di Gunners

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-01 19:37:00 Ecco quanto riportato poco fa:L’Arsenal può ridurre il divario dietro a Liverpool a nove punti battendo Fulham agli Emirati questa sera.Il titolo di Premier League guarda fuori portata per gli uomini di Mikel Arteta, ma saranno comunque ansiosi di mantenere la loro buona forma davanti a un pareggio per quarti di finale della Champions League contro il Real Madrid.L’imminente ritorno di Bukayoconsegna aiun ulteriore spinta in vista del Run-In della stagione, con l’ultima stella dell’Inghilterra con una vittoria per 5-1 sul Crystal Palace a dicembre.Ma nonostante la sua mancanza di una recente azione, Arteta ha suggerito di essere pronto a buttarlo direttamente all’ovile.“Bukayo è pronto per partire”, ha detto lo spagnolo nella sua conferenza stampa pre-partita.