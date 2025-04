Ilrestodelcarlino.it - "Formazione avanzata e tecnologia. Questo è il futuro della manifattura"

"Non aspettate che l’impresa venga da voi. Andate voi nell’impresa. E quando entrerete vi accorgerete che il vostro percorso di apprendimento è appena iniziato". Con queste parole ieri mattina nel Centro per le competenze inal polo produttivo di Philip Morris a Crespellano di Valsamoggia, Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia ha salutato il folto gruppo di studenti degli istituti tecnologici superiori arrivati da diverse regioni italiane per un evento di valorizzazione delle ‘eccellenze Stem’, ovvero quelle generate dalla scienza,, ingegneria e matematica. Occasione colta dalla multinazionale per festeggiare anche il riconoscimento che lo stabilimento di Crespellano ha recentemente ottenuto col Microsoft intelligent manifacturing Award 2025.