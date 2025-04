Fondi vince il bando Ossigeno | arrivano 800 esemplari tra alberi e arbusti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2025-Con l’ottimo punteggio di 74 che vale il terzo posto in graduatoria, anche quest’anno il Comune disi aggiudica centinaia tranell’ambito del Progettodella Regione Lazio.Tre le aree oggetto di un importante rimboschimento: via San Giovanni, il Palazzetto dello Sport e l’istituto comprensivo “Purificato”.Il primo è un progetto particolarmente sentito in città e riguarda il sito “Fonte Acqua Fontanelle”, meglio noto come Lagurio. Nei pressi di una frequentatissima sorgente, oggi cresce rigogliosa vegetazione infestante e graminacee dove, purtroppo, molte persone abnano scarti e rifiuti. La riqualificazione arborea consentirà invece di pulire, piantare 390 traad alto fusto che andranno a rinverdire e valorizzare un sito di pregio ambientale.