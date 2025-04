Ilfattoquotidiano.it - Fondi di coesione anche per la Difesa e industria delle armi tra i ‘settori green’: la proposta della Commissione Ue

Il settoresgomita in Ue e, come già annunciato, si prendeuna fetta deidi. Come spiegato dal commissario europeo per la Politica di, Raffaele Fitto, in occasionerevisione di medio termine, è non a caso tra le cinque nuove priorità verso le quali riprogrammare i. “Una scelta, non un’imposizione”, tiene a precisare. Ma il tema rimane centrale nel dibattito sulle modifiche apportate da Palazzo Berlaymont,perché da ora in poi gli Stati saranno liberi di decidere se reindirizzare parte dei soldi fino a oggi destinati allo sviluppo al settore.“Il mondo è cambiato, le regioni e gli Stati europei devono affrontare sfide nuove”, ha detto Fitto presentando la riforma di medio terminePolitiche diche mantiene gli obiettivi di promuovere la competitività e la decarbonizzazione, malae la sicurezza.