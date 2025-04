Bergamonews.it - Fondazione Teatro Donizetti: nuove iniziative dedicate a famiglie e giovani

Bergamo. Laprosegue nella sua politica di coinvolgimento dellee dei più piccoli con duelegate al mondo operistico: dalle 12 di mercoledì 2 aprile, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione delSummer Camp, che si svolgerà per quattro settimane dal 9 al 20 giugno e dal 30 giugno all’11 luglio aldi Bergamo. Inoltre, domenica 4 maggio alSociale alle ore 16.00 andrà in scena Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor, adattamento perdella celebre opera di Giuseppe Verdi.È già, quindi, tempo di pensare all’estate con ilSummer Camp 2025, grazie al quale bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni potranno vivere in modo inusuale gli spazi delper circa un mese dal lunedì al venerdì, dalle 8.