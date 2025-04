Ilfattoquotidiano.it - Follia dell’arbitro: di fronte alle proteste lo stende con una mossa di kung-fu. Deve intervenire la polizia

totale in Sudamerica. Nei minuti finali del match di Coppa del Perù tra lo Sport Huaquilla e il Magdalena Cedec, con il risultato fermo sul 2-1 per i padroni di casa, la sceltaLuis Alegre di sventolare il cartellino rosso a un giocatore della squadra ospite ha scatenato una furiosa rissa che ha reso indispensabile l’intervento in campo della. Ma sul web, è ciò che ha fatto il direttore di gara a essere diventato virale.L’arbitro ha avuto una reazione assolutamente ingiustificata, ma che allo stesso tempo ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico presente allo stadio e i telespettatori. Diveementidi uno dei membri dello staff proveniente dalla panchina della squadra in svantaggio, e che stava per rimanere in inferiorità numerica, il direttore di gara gli ha sferrato un calcio in pieno petto.