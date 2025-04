Quotidiano.net - Foggia, meraviglia nascosta d’Italia

C’è un’Italia che non ti aspetti, fatta di paesaggi selvaggi, borghi sospesi nel tempo e luoghi sacri che parlano all’anima. È la provincia di, cuore autentico del Mezzogiorno, dove ogni angolo racconta una storia e ogni scorcio riesce a sorprendere. Tra mare e monti, un paesaggio che emoziona Dalle spiagge bianche del Gargano alle cime tranquille dei Monti Dauni, la Capitanata si presenta come un mosaico variegato di bellezze naturali. Lungo la costa adriatica, località come Vieste, Rodi Garganico e Peschici incantano con i loro centri storici a picco sul mare e atmosfere sospese, mentre nell’entroterra, borghi in pietra come Bovino, Sant’Agata di Puglia o Alberona si arrampicano tra colline silenziose e verdi, raccontando secoli di storia. Luoghi di fede e patrimonio dell’umanità Il viaggio in provincia diè anche un percorso spirituale.