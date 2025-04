Oasport.it - FOCUS – CANOA. Carlo Tacchini: La Forza di un Campione: Da Rio all’argento Olimpico di Parigi 2024

In questa intervista di Alice Liverani con Jacopo Perugini, parliamo con, uno dei protagonisti dellaazzurra, che insieme a Gabriele Casadei ha conquistato uno straordinario argento a! Nato a Verbania nel 1995,è entrato nel mondo dellafin da giovanissimo, distinguendosi nella categoria C1 – 500, dove ha ottenuto 2-3 posti mondiali e ben 7 podi europei. Ma non è tutto: nel 2016, a Rio, è diventato il primo italiano a qualificarsi per i Giochi Olimpici e a centrare la finale nel C1 1000. Un’impresa che ha segnato la sua carriera e ha fatto entrarenella storia dellaitaliana. Nel 2022, ha intrapreso una nuova avventura nel C2 500, conquistando l’oro agli Europei di Cracovia, un altro traguardo straordinario per questo atleta delle Fiamme Oro.