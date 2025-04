Puntomagazine.it - FMT Campania: anche ricetta dematerializzata anche per gli specialisti. Erano partiti gli oncologi

De Luca ha superato le resistenze contrarie a codesto atto di civiltà:che prescrivono lae surio SSR. Ampliata la platea ai diabetologi, cardiologi e pneumologiLa dematerializzazione delle prescrizioni degli “induttori di spesa” rappresenta una svolta epocale per il sistema sanitario Campano, una vittoria significativa per la Federazione Medici del Territorio (FMT), che ha fortemente sostenuto questa iniziativa. Questo cambiamento, cominciato nel 2023 con l’obbligo per gli, con la circolare PG/2025/0154618 del 26/03/2025 amplia la platea dei prescrittori ai diabetologi, cardiologi e pneumologi e mira a semplificare e rendere più efficiente il processo di prescrizione, un passo avanti verso una sanità più moderna e accessibile.La dematerializzazione consente agli “induttori di spesa” di emettere prescrizioni direttamente in formato elettronico, eliminando il doppio passaggio al medico di famiglia e riducendo significativamente i tempi di attesa per i pazienti.