Fmi: Prospettive economiche mondiali, correzione al ribasso ma nessuna recessione

"Fra tre settimane presenteremo le nostre. Non stiamo assistendo a un impatto drammatico. Semmai, ci sarà una piccola": lo ha detto la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva in una intervista pubblicata sul sito della Reuters, aggiungendo che si tratta di unaal. "Ma - ha spiegato -relativamente piccola. Non vediamoall'orizzonte. Non vediamo stagflazione all'orizzonte. Ma voglio inviare questa nota cautelativa: ciò di cui ci preoccupiamo è la capacità di assorbimento delle economie di ulteriori shock". "I dati ad alta frequenza - ha aggiunto Georgieva - mostrano che la fiducia degli investitori e dei consumatori si sta indebolendo. L'introduzione di misure commerciali crea incertezza e influisce sulla fiducia dei consumatori e degli investitori".