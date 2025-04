Oasport.it - Flora Tabanelli: “Io e Miro al lunedì andavamo a scuola con gli sci. Tomba? Sento sempre la sua presenza”

è intervenuta come ospite insieme a suo fratellonel corso della nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La diciassettenne emiliana si è resa protagonista di una stagione trionfale, in cui ha fatto en plein nel big air vincendo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto la medaglia d’oro sia agli X Games che ai Mondiali.“È stata una gara bellissima. Ero molto contenta della mia vittoria nel big air dopo aver mancato il podio nello slopestyle, in cui sono arrivata quarta. Avevo voglia di andare bene in questa gara, quindi sono soddisfatta. La finale di big air è andata un po’ diversamente da come me la sarei aspettata, ma se fai una prima run giusta e poi sbagli la seconda, nella terza devi essere convinta perché sai che, se non atterri, il risultato non arriva“, dichiara la nuova campionessa del mondo.