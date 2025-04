Fiumicino, i cittadini difendono la ciclabile di Passoscuro dallo smantellamento

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile- Lunedì 24 marzo il Comune diha iniziato i lavori didella corsiadi, in Via Ghilarza nella parte più a sud del lungomare.Dopo una prima mobilitazione di martedì 25 marzo, Domenica 30 marzo dalle ore 10,00 si è svolto un nuovo incontro – flash mob – presso il ponticello di, cui hanno nuovamente partecipato una cinquantina dicirca ed al quale ha aderito anche Bravetta Runners, che ha organizzato la “10 Kilometri del Litorale” che si è svolta in gran parte sul tracciato della stessa pista.Premesso che l’attuale corsiadisi inserisce nel quadro di un progetto strategico che prevede un collegamentosu tutto il litorale laziale, che, partendo da, prosegue attraversando gli abitati di Focene, Fregene, Maccarese,, per poi ricollegarsi al tracciato di Marina di San Nicola nel Comune di Ladispoli, per arrivare poi, superando la zona di Torre Paola, fino all’abitato di Marina di Cerveteri.