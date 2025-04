Fissectures della Premier League a maggio tra cui canali TV streaming live per Liverpool Arsenal e Man City

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 17:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Le scelte di trasmissione televisiva sono state annunciate per il primo round di partitenel2025, quando la gara del titolo e la battaglia di retrocessione potevano essere risolte.La foresta dirpool,e Nottingham sono tre dei club per aver cambiato i loro programmi nella giornata 35campagna.I contendenti per le qualifiche europee tra cui Manchestere Aston Villa sono anche tra le squadre nella metà superiore del tavolo per aver riprogrammato i giochi.Scopri quando e dove guardare il calcioin TV in 101Greatgoals.com Guide to the May Picks per il 2025, inclusi, dettagli in diretta e nuovi tempi di kick-off.Dramma ininterrotto, da ora fino all’ultimo giorno.