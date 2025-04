Lanazione.it - Firenze, Storie da cabaret: la 'serie teatrale' di Andrea Bruni in scena al Puccini

, 1 aprile 2025 - Sabato 5 aprile, al Teatrodi, secondo appuntamento con “da”, ladi e condedicata all’arte ribelle “che è più del solo far ridere”. Vi siete persi la prima puntata? Nessun problema. Ogni serata ha un tema trainante e in apertura c’è un breve riepilogo. Origini, aneddoti, star e personaggi curiosi. Tutto ruota intorno al, straordinaria forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Dalle atmosfere bohémien dello Chat Noir al teatro dell’assurdo di Karl Valentin, dal Teatro dei Gobbi a Dario Fo, dai Gufi al Signor G. “da” è un flusso narrativo che usa la leggerezza come strumento per avvincere il pubblico e condividere una storia dimenticata, preziosa: giovani visionari che avevano bisogno di un palco per raccontare se stessi.